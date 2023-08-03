Прошло почти два месяца после подрыва: как сейчас выглядят Каховская ГЭС и водохранилище (ВИДЕО)

6 июня 2023 года россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС. Это стало настоящей трагедией, ведь вода затопила десятки населенных пунктов, которые расположены ниже по течению – местами уровень воды тогда поднялся до 5 метров. К сожалению, погибли люди и животные, тысячи украинцев потеряли жилье и все, что у них было.
Когда уровень воды спал, существенно обмелело Каховское водохранилище – оно почти прекратило свое существование. Из-за этого тысячи жителей Днепропетровщины и других регионов остались без воды.
Кроме того, этот теракт нанес колоссальный ущерб сельскому хозяйству – тонны рыбы погибли, тысячи гектаров земель были затоплены – большая вода смыла все, что сажали люди.
С тех пор, как россияне подорвали дамбу, прошло почти два месяца. Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, показал, как выглядят Каховская ГЭС и водохранилище сейчас.
На кадрах видно, что от водохранилища остались только небольшие водные островки, а от дамбы вообще почти ничего не осталось.
Россияне обязательно будут отвечать за этот теракт и все, что они сделали на нашей земле.
Отомстим!
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