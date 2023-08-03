Где сегодня в Днепре не будет света до 18:00: адреса

Держите телефон заряженным всегда!

Сегодня, 3 августа, некоторые жители Днепра остались без света на 10 часов – с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 3 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Надежды Алексеенко: 100;

ул. Рабочая: 65, 67-К, 73.

Отметим, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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