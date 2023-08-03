Где сегодня в Днепре не будет света до 18:00: адреса

Сегодня, 3 августа, некоторые жители Днепра остались без света на 10 часов – с 8:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 3 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Отметим, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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