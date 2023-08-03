В Кривом Роге мужчина чуть не убил знакомого палкой и камнями

Пострадавший в больнице.

Инцидент произошел 31 июля в Покровском районе Кривого Рога.

Между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого 39-летний подозреваемый нанес 44-летнему потерпевшему тяжкие телесные повреждения палкой и камнями, после этого злоумышленник скрылся.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу. В каком он состоянии сейчас – неизвестно.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители разыскали и задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре женщина забила до смерти знакомого на улице: что говорят в полиции.

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