Минуло майже два місяці після підриву: як зараз виглядають Каховська ГЕС та водосховище (ВІДЕО)

Це трагедія для всього людства.

6 червня 2023 року росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Це стало справжньою трагедією, адже вода затопила десятки населених пунктів, що розташовані нижче за течією – подекуди рівень води тоді піднявся до 5 метрів. На жаль, загинули люди та тварини, тисячі українців втратили житло та все, що в них було.

Коли рівень води спав, суттєво обміліло Каховське водосховище – воно майже припинило своє існування. Через це тисячі мешканців Дніпропетровщини та інших регіонів залишилися без води.

Крім того, цей теракт спричинив колосальні збитки сільському господарству – тонни риби загинули, тисячі гектарів земель були затоплені – велика вода змила все, що садили люди.

Відтоді, як росіяни підірвали дамбу, пройшло майже два місяці. Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, показав, як виглядають Каховська ГЕС та водосховище зараз.

На кадрах видно, що від водосховища залишилися тільки невеличкі водні острівці, а від дамби взагалі майже нічого не лишилося.

Росіяни обов’язково будуть відповідати за цей теракт і все, що вони зробили на нашій землі.

Помстимося!

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