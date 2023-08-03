В Днепре в салоне красоты чуть не умер мужчина: что известно

К счастью, мужчину спасли медики.

Недавно в Днепре произошел шокирующий инцидент: мужчина пришел в салон красоты сделать себе прическу, и вдруг ему стало плохо — он почувствовал резкую слабость, боль за грудиной, одышку.

Работники салона сразу вызвали скорую.

Об этом сообщает в сети медик Виктор Пальчинский.

Прибыв на место, медики диагностировали у мужчины фибрилляцию предсердий, осложнившуюся аритмогенным шоком.

Не колеблясь, медики купировали приступ аритмии с помощью дефибриллятора и восстановили синусовый ритм. Затем мужчину госпитализировали в больницу.

Уважаемые граждане, заботьтесь о собственном здоровье, обязательно выполняйте назначения вашего врача, – призвал медик.

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