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В Днепре в салоне красоты чуть не умер мужчина: что известно

Сегодня 08:32
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К счастью, мужчину спасли медики.

Новости Днепра про В Днепре в салоне красоты чуть не умер мужчина: что известно

Недавно в Днепре произошел шокирующий инцидент: мужчина пришел в салон красоты сделать себе прическу, и вдруг ему стало плохо — он почувствовал резкую слабость, боль за грудиной, одышку.

Работники салона сразу вызвали скорую.

Об этом сообщает в сети медик Виктор Пальчинский.

Прибыв на место, медики диагностировали у мужчины фибрилляцию предсердий, осложнившуюся аритмогенным шоком.

Не колеблясь, медики купировали приступ аритмии с помощью дефибриллятора и восстановили синусовый ритм. Затем мужчину госпитализировали в больницу. 

Уважаемые граждане, заботьтесь о собственном здоровье, обязательно выполняйте назначения вашего врача, – призвал медик.

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