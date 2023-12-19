Пропал без вести: на Днепропетровщине разыскивают 87-летнего дедушку

Полицейские Павлограда разыскивают без вести пропавшего 87-летнего Рутковского Антона Людвиговича.
Известно, что 17 декабря мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: рост около 172 см, худощавого телосложения, глаза темные, волосы короткие седые.
Был одет: коричневая куртка, черные брюки, черная фуражка, черная обувь. Имеет палку.
Если вы видели этого дедушку или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (066) 34 55 897, (072) 03 816 или 102.
Важна любая информация!
Читайте также:
Автор:
Пострадавшая в реанимации.
Вечером 18 декабря в Кривом Роге звучали звуки взрывов.
Сегодня, 18 декабря, в Павлограде произошла трагедия.
В Днепропетровской области поймали руководителя одного из сервисных центров.
Пострадавшая в реанимации.
Сегодня днепрян ждет хорошая погода!
В Днепре появилась петиция, в которой просят переименовать одну из улиц в честь погибшего во время российско-украинской войны военного Олега Анисимова.
В сети разгорелся скандал вокруг "Корпоратива", который устраивает одиозная блогерша из Днепра Анна Алхим.
"Довженко-центр" перед Рождеством и Новым годом устраивает в кинотеатрах показы восьми украинских мультфильмов. Они пройдут в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Сумах.
В Украине можно встретить поддельные доллары.
В Днепре на зимовку остались птицы, которые должны были улететь в теплые края.
Вечером 18 декабря в Кривом Роге звучали звуки взрывов.
Недавно сервис Numbreo, занимающийся мониторингом стоимости жилья в больших городах разных стран мира опубликовал рейтинг населенных пунктов с самой дорогой недвижимостью. Туда попало и несколько городов Украины, в том числе и Днепр. По стоимости квадратных метров наш город занял 5…
Сегодня, 18 декабря, в Павлограде произошла трагедия.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!