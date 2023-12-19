Пропал без вести: на Днепропетровщине разыскивают 87-летнего дедушку

Нужна ваша помощь!

Полицейские Павлограда разыскивают без вести пропавшего 87-летнего Рутковского Антона Людвиговича.

Известно, что 17 декабря мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост около 172 см, худощавого телосложения, глаза темные, волосы короткие седые.

Был одет: коричневая куртка, черные брюки, черная фуражка, черная обувь. Имеет палку.

Если вы видели этого дедушку или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (066) 34 55 897, (072) 03 816 или 102.

Важна любая информация!

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