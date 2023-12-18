У Дніпрі пропонують вдруге перейменувати вулицю Фонвізіна

У Дніпрі з'явилася петиція, у якій прохають перейменувати одну із вулиць на честь загиблого під час російсько-української війни військового Олега Анісімова.

Петиція нещодавно з’явилася на сайті Е-DEM.

Авторка звертається до місцевої влади з проханням назвати одну із вулиць на честь українського військового Олега Анісімова, який загинув на початку березня 2023 року під Водяним на Донеччини.

Пані Лариса запропонувала перейменувати вулицю Фонвізіна у Самарському районі. Дніпрянка зазначила, що це російський літератор та секретар голови російської дипломатії 18 століття, тому цей топонім підпадає під закон про деколонізацію та дерусифікацію.

Авторка петиції зауважила, що військовий на честь якого вона просить назвати вулицю, виріс у цьому районі, ходив тут до дитсадочка та школи.

Прошу Вас розглянути питання про перейменування вул. Фонвізіна (російський літератор та секретар голови російської дипломатії 18 століття), Самарський р-н на вул. Олега Анісімова молодшого сержанта, для увічнення його пам’яті (він народився і виріс в Дніпрі, по цій вулиці він ходив до дитсадочка та школи). Олег народився 6 липня 1971 року, під час початку війни добровільно вступив до лав ЗСУ 1 березня 2022 року. Загинув 1 березня 2023 року під п. Водяне Донецької обл. при захисті нашої країни, – йдеться у тексті петиції.

Петицію опублікували 11 грудня і вона вже зібрала 10 голосів.

Варто зауважити, що у вересні вулицю Фонвізіна вже дерусифікували. Наразі це вулиця Сотницька, тож навряд чи топонім знову перейменують, але можливо ім’я військового зможуть увічнити іншим чином.

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