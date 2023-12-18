Кілька зірок втрапили в скандал через участь у корпоративі одіознозної блогерки із Дніпра

У мережі розгорівся скандал навколо "Корпоративу", який влаштовує одіозна блогерка з Дніпра Анна Алхім.

Під шквал критики потрапили ведучий Анатолій Анатоліч, учасниця Нацвідбору на Євробачення SKYLERR та молодий співак Нікіта Кісельов.

Днями Анна Алхім, відома своєю скандальною поведінкою блогерка, анонсувала проведення “Корпоративу”. На платну зустріч з собою вона запросила фанатів. В афіші йшлося про те, що на івенті будуть український ведучий Анатолій Анатоліч, блогер Гарік Корогородський та українські музиканти SKYLERR і Нікіта Кісельов.

Якщо сам “Корпоратив” не сильно цікавив українців, то поява в ньому досить відомого медійника Анатолія Анатоліча, який ще тиждень тому “цькував” Алхім за те, що вона рекламує російський серіал та музику, викликала питання.

Анатолія Анатоліча звинуватили в тому, що він готовий через гроші закрити очі на свої принципи, які не одноразово озвучував, і бути ведучим на івенті блогерки, яка раніше називала жителів західних областей України – “деб***ми”. І яку він теж неодноразово критикував за це.

До речі, щоб потрапити на “Корпоратив з Анною Алхім” треба придбати квиток за 5 тис. грн або VIP за 38 тис. грн. За ці кошти фанати отримають фуршет, шампанське, ікру, подарунки та концертну програму. Для них виступить Валерія Кудрявець, більш відома як SKYLERR, та молодий співак Нікіта Кісельов. SKYLERR опинилась у десятці фіналістів Нацвідбору, які поборються за право представляти Україну на Євробаченні-2024.

Участь молодих співаків у “Корпоративі” теж здивувала українців, і викликала багато питань.

Що кажуть учасники івенту?

Анатолій Анатоліч намагався виправдатися тим, що захід проведе українською, а сам івент це не корпоратив, а форум. У коментарі “Культурній прачечній” шоумен зазначив, що дискотеки та пияцтва на заході не буде, а сам він проведе збір на допомогу ЗСУ.

Аню знаю давно і неодноразово сам “цькував її носом” в її власні зашквари. Я погодився на участь у Алхім за умови, що вона публічно для п’ятисот своїх гостей і мільйонів підписників відправить на**й Асті та скаже, що “Слово пацана” дивляться дов****би. Я із задоволенням скористаюсь можливістю донести подібні меседжі для великої аудиторії Анни Алхім, – заявив Анатоліч.

Він додав, що вестиме “Корпоратив” виключно українською, а сам захід є форумом.

Співаки SKYLERR і Нікіта Кісельов свою участь поки що не коментували.

Для контексту: раніше блогерка Алхім почала рекомендувати російський серіал “Слово пацана”, який наробив шуму і в Україні, але через те, що українці на другому році повномасштабної війни досі дивляться кіно країни-агресорки. Сайти, де опублікували серіал, навіть грозилися банити у Мінкульті.

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