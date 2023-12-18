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Капітошка та Козаки: у Дніпрі на великому екрані можна побачити культові українські мультики

Сьогодні 20:44
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"Довженко-Центр" перед Різдвом та Новим роком влаштовує у кінотеатрах покази восьми українських мультфільмів. Вони відбудуться у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі та Сумах.

Новости Днепра про Капітошка та Козаки: у Дніпрі на великому екрані можна побачити культові українські мультики

Про це повідомили у “Довженко-Центрі”.

Перед Новим роком дорослі та діти нарешті зможуть побачити культові українські мультики на великому екрані. Мова йде про такі відомі анімації як “Капітошка” або “Як козаки в хокей грали”. Усі вони добре знайомі нам з дитинства, а маленькі українці зможуть ознайомитися з мультиками, на яких виросло не одне покоління. 

На глядачів чекатимуть 8 коротких мультфільмів від 8 режисерів і режисерок:

  • Осінній вальс (1989, реж. Юрій Скирда);
  • Жили собі думки (1983, реж. Володимир Гончаров);
  • Як Їжачок та Ведмежа міняли небо (1985, реж. Наталія Марченкова);
  • Коза-Дереза (1995, реж. Ірина Смирнова);
  • Казка про білу крижинку (1974, реж. Євген Сивокінь);
  • Як козаки в хокей грали (1995, реж. Володимир Дахно, Тадеуш Павленко);
  • Рукавичка (1996, реж. Наталія Марченкова);
  • Повертайся, Капітошко! (1989, реж. Борис Храневич).

Кінолабораторія “Довженко-Центру” заново оцифрувала ці мультфільми у 2021–2023 роках.

Сеанси стартують 21 грудня у мережі “Планета Кіно” у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі та Сумах. Згодом до показів додадуться інші кінотеатри. Квитки платні. На сайті зазначається, що вартість білетів – 140 гривень. 

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