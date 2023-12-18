Капітошка та Козаки: у Дніпрі на великому екрані можна побачити культові українські мультики

Про це повідомили у “Довженко-Центрі”.
Перед Новим роком дорослі та діти нарешті зможуть побачити культові українські мультики на великому екрані. Мова йде про такі відомі анімації як “Капітошка” або “Як козаки в хокей грали”. Усі вони добре знайомі нам з дитинства, а маленькі українці зможуть ознайомитися з мультиками, на яких виросло не одне покоління.
На глядачів чекатимуть 8 коротких мультфільмів від 8 режисерів і режисерок:
Кінолабораторія “Довженко-Центру” заново оцифрувала ці мультфільми у 2021–2023 роках.
Сеанси стартують 21 грудня у мережі “Планета Кіно” у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі та Сумах. Згодом до показів додадуться інші кінотеатри. Квитки платні. На сайті зазначається, що вартість білетів – 140 гривень.
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