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  • Пропал без вести два месяца назад: в Днепропетровской области разыскивают 46-летнего мужчину

Пропал без вести два месяца назад: в Днепропетровской области разыскивают 46-летнего мужчину

Сегодня 12:50
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В Днепропетровской области без вести пропал мужчина.

Новости Днепра про Пропал без вести два месяца назад: в Днепропетровской области разыскивают 46-летнего мужчину

Об этом сообщили в областной полиции.

46-летний Владимир Смирных пропал два месяца назад. По данным полиции, 22 мая он вышел из дома в поселке Зайцево Синельниковского района после чего пропал без вести.

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

Был одет в день исчезновения: спортивный костюм, футболку и черные кроссовки.

Всем, кто владеет любой информацией о местонахождении Смирных Владимира Владимировича, 1977 года рождения, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (095) 070 09 34.

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