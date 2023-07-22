Пропал без вести два месяца назад: в Днепропетровской области разыскивают 46-летнего мужчину

В Днепропетровской области без вести пропал мужчина.

Об этом сообщили в областной полиции.

46-летний Владимир Смирных пропал два месяца назад. По данным полиции, 22 мая он вышел из дома в поселке Зайцево Синельниковского района после чего пропал без вести.

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

Был одет в день исчезновения: спортивный костюм, футболку и черные кроссовки.

Всем, кто владеет любой информацией о местонахождении Смирных Владимира Владимировича, 1977 года рождения, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (095) 070 09 34.

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