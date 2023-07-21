На Днепропетровщине почти месяц назад исчез дедушка: страдает эпилепсией и плохо видит

Нужна ваша помощь!

В Днепропетровской области полиция разыскивает 67-летнего Владимира Мурадина.

27 июня мужчина вышел из дома в селе Заячье Синельниковского района и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зеленые.

Особые приметы: страдает эпилепсией, имеет недостатки зрения.

Был одет в спортивные штаны и чёрную футболку.

Если вы видели дедушку или знаете, где он может быть, сообщите, пожалуйста, об этом по номерам: 102, (095) 070 09 34.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре неделю назад без вести пропал дедушка: нужна помощь.

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