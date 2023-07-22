Зник безвісти два місяці тому: у Дніпропетровській області розшукують 46-річного чоловіка

У Дніпропетровській області безвісти зник чоловік.

Про це повідомили в обласній поліції.

46-річний Володимир Смірних зник два місяці тому. За даними поліції, 22 травня він вийшов з дому в селищі Зайцеве Синельниківського району після чого зник безвісти.

Прикмети: зріст 172 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве коротке, очі карі.

Був одягнений у день зникнення: спортивний костюм, футболку та кросівки чорні.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Смірних Володимира Володимировича, 1977 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (095) 070 09 34.

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