Зник безвісти два місяці тому: у Дніпропетровській області розшукують 46-річного чоловіка

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Про це повідомили в обласній поліції.
Був одягнений у день зникнення: спортивний костюм, футболку та кросівки чорні.
Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Смірних Володимира Володимировича, 1977 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (095) 070 09 34.
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