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В Китае паук залез в ухо мужчины и свил там паутину: шокирующее видео

Сегодня 14:11
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Плюс еще одна фобия...

Новости Днепра про В Китае паук залез в ухо мужчины и свил там паутину: шокирующее видео

Недавно в Китае мужчина обратился в больницу с невыносимым зудом в ухе.

Врачи обследовали пациента и обнаружили в ухе… паука. Он уже успел сплести там густую паутину.

Об этом сообщает dailymail.

Опытный врач удалил паука, но осьминогае существо повредило мужчине барабанную перепонку и слуховой проход.

Отмечается, что в Китае подобные случаи — не редкость. Очень часто люди обращаются к врачам с «гостями» в ушах.

Профессор Коби Шал из Университета штата Северная Каролина, изучающий насекомых, отмечает, что пауки и тараканы считают ухо человека «безопасным местом». Кроме того, их привлекает ушная сера, особенно ее запах.

Поэтому если когда-нибудь поедете в Китай – берите с собой беруши!

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Новости Днепра про В Китае паук залез в ухо мужчины и свил там паутину: шокирующее видеоУкраїнська Новости Днепра про В Китае паук залез в ухо мужчины и свил там паутину: шокирующее видеоРусский

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