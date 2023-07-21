В Китае паук залез в ухо мужчины и свил там паутину: шокирующее видео

Недавно в Китае мужчина обратился в больницу с невыносимым зудом в ухе.
Врачи обследовали пациента и обнаружили в ухе… паука. Он уже успел сплести там густую паутину.
Об этом сообщает dailymail.
Опытный врач удалил паука, но осьминогае существо повредило мужчине барабанную перепонку и слуховой проход.
Отмечается, что в Китае подобные случаи — не редкость. Очень часто люди обращаются к врачам с «гостями» в ушах.
Профессор Коби Шал из Университета штата Северная Каролина, изучающий насекомых, отмечает, что пауки и тараканы считают ухо человека «безопасным местом». Кроме того, их привлекает ушная сера, особенно ее запах.
Поэтому если когда-нибудь поедете в Китай – берите с собой беруши!
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