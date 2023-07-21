Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах «рухнули» цены на лук

Сейчас многие уже собирают урожай молодого лука, но снизилась ли на него цена в магазинах Днепра.
Мы решили проверить, сколько сейчас стоит этот овощ в самых популярных супермаркетах города — «АТБ», «Варус» и «Сильпо».
Так, в «АТБ» килограмм репчатого лука стоит 25,95 грн, а лука «Марс» — 45,95 грн.
В «Сильпо» килограмм репчатого стоит 27,49 грн, а «Марс» — 59,99 грн (почти на 15 грн дороже чем в «АТБ»).
В «Варусе» лук молодой стоит 27,40 за кг, а вот лука «Марс» не было.
Как видим, цены немного «упали». Как будет дальше, зависит от собранного урожая, отмечают эксперты.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре арбузы бьют ценовые рекорды: дешевле помидоров в два раза.
Читайте также:
Автор:
Наша гордость!
В Днепре работодатели срочно ищут сотрудников на работу, вакансии «горячие»,…
Сегодня, 21 июля, на проспекте Богдана Хмельницкого в районе дома…
В Днепре объявили приговор военному, расстрелявшему своего товарища.
Наша гордость!
Днепр продолжает системно снабжать воинов ВСУ необходимыми автомобилями, дронами и другой техникой.
Нужна ваша помощь!
В Днепре работодатели срочно ищут сотрудников на работу, вакансии «горячие», но сезонные. Зарплату предлагают разную, в основном от 10 тыс, но есть срочная работа, где готовы платить даже 50 тыс грн в месяц – в зависимости от умений соискателя и…
В Днепропетровской области действовала межрегиональная группа наркоторговцев.
Плюс еще одна фобия...
Сегодня, 21 июля, на проспекте Богдана Хмельницкого в районе дома №8 произошла авария.
В Днепре объявили приговор военному, расстрелявшему своего товарища.
В Днепре большое количество улиц, которые существовали со дня основания города. Но сегодня их внешний вид кардинально отличается от того, как они выглядели еще 30-40 лет назад. Одна из таких улиц – это Екатеринославский бульвар. Свое название он получил только…
До марта 2021 года это растение было в Красной книге Украины, но его оттуда изъяли.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!