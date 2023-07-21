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Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах «рухнули» цены на лук

Сегодня 16:59
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Весной цены на лук били все рекорды – от 70 и дороже.

Новости Днепра про Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах

Сейчас многие уже собирают урожай молодого лука, но снизилась ли на него цена в магазинах Днепра.

Мы решили проверить, сколько сейчас стоит этот овощ в самых популярных супермаркетах города — «АТБ», «Варус» и «Сильпо».

Так, в «АТБ» килограмм репчатого лука стоит 25,95 грн, а лука «Марс» — 45,95 грн.

Новости Днепра про Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах

Новости Днепра про Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах

В «Сильпо» килограмм репчатого стоит 27,49 грн, а «Марс» — 59,99 грн (почти на 15 грн дороже чем в «АТБ»).

Новости Днепра про Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах

В «Варусе» лук молодой стоит 27,40 за кг, а вот лука «Марс» не было.

Новости Днепра про Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах

Новости Днепра про Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах

Как видим, цены немного «упали». Как будет дальше, зависит от собранного урожая, отмечают эксперты.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре арбузы бьют ценовые рекорды: дешевле помидоров в два раза.

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