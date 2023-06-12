Преступление и наказание: в Кривом Роге током ударило вора кабеля на заводе

На днях медикам скорой поступил вызов о мужчине, который травмировался на одном из промышленных предприятий Кривого Рога. Об этом рассказала медик Татьяна Романчук.
Приехав на место инцидента, фельдшеры выяснили, что травмировался не рабочий предприятия, а мужчина, пытавшийся украсть кабель электросети. Преступление не удалось, а горе-вора ударило током. Он получил термические ожоги грудной клетки и ушиб затылок.
Медики отметили, что мужчина отделался легким испугом, потому что кража могла закончиться трагически.
Это наше личное мнение. Не знаем, как на это отреагируют соответствующие правоохранительные органы. Но то, что после окончания лечения пострадавшего привлекут к ответственности, нет сомнений, – отметила Татьяна Романчук.
Напомним, ранее в Днепре помогали 3-летнему ребенку, который засунул игрушку в нос и чуть не задохнулся.
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