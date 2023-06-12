Злочин і кара: у Кривому Розі струмом вдарило крадія кабелю на заводі

У Кривому Розі, що в Дніпропетровській області, крадій кабелю моментально "поплатився" за свій злочин.

Днями до медиків швидкої надійшов виклик про чоловіка, який травмувався на одному із промислових підприємств Кривого Рогу. Про це розповіла медик Тетяна Романчук.

Приїхавши на місце інциденту, фельдшери з’ясували, що травмувався не робітник підприємства, а чоловік, який намагався вкрасти кабель електромережі. Злочин не вдався, а горе-крадія вдарило струмом. Він отримав термічні опіки грудної клітини та забійну рану потилиці.

Медики зазначили, що чоловік відбувся легким переляком, бо крадіжка могла закінчитися трагічно.

Це наша особиста думка. Не знаємо як на це відреагують відповідні правоохоронні органи. Але те, що після закінчення лікування постраждалого притягнуть до відповідальності, сумнівів немає, – зазначила Тетяна Романчук.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі допомагали 3-річній дитині, яка засунула іграшку в носа та ледь не задихнулася.

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