Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила факт смерти политика

Об этом она заявила в своих соцсетях.
Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея», – написала пресс-секретарь Навального.
Команда Навального требует немедленно передать тело политика его семье.
Пока известно, что следственный комитет забрал тело для дополнительных «исследований».
Тело Навального до сих пор находится в Салехарде.
О гибели политика сообщили вчера, ему якобы стало плохо во время прогулки.
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