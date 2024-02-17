Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила факт смерти политика

Представительница Навального Кира Ярмыш подтвердила его смерть.

Об этом она заявила в своих соцсетях.

Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея», – написала пресс-секретарь Навального.

Команда Навального требует немедленно передать тело политика его семье.

Пока известно, что следственный комитет забрал тело для дополнительных «исследований».

Тело Навального до сих пор находится в Салехарде.

О гибели политика сообщили вчера, ему якобы стало плохо во время прогулки.

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