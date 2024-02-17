Речниця Навального Кіра Ярмиш підтвердила факт смерті політика

Про це вона заявила у своїх соцмережах.
Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14.17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія», – написала прессекретар Навального.
Команда Навального вимагає негайно передати тіло політика його родині.
Наразі відомо про те, що слідчий комітет забрав тіло для додаткових “досліджень”.
Тіло Навального і досі знаходиться у Салєхарді.
Про загибель політика повідомили вчора, йому нібито стало зле під час прогулянки.
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