Речниця Навального Кіра Ярмиш підтвердила факт смерті політика

Речниця Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть.

Про це вона заявила у своїх соцмережах.

Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14.17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія», – написала прессекретар Навального.

Команда Навального вимагає негайно передати тіло політика його родині.

Наразі відомо про те, що слідчий комітет забрав тіло для додаткових “досліджень”.

Тіло Навального і досі знаходиться у Салєхарді.

Про загибель політика повідомили вчора, йому нібито стало зле під час прогулянки.

Читайте також:

Українська

Автор: