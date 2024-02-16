Про це повідомили в Федеральній службі виконання покарань РФ Ямало-Ненецького автономного округу.
У колонії кажуть, що Навальний після прогулянки відчув себе погано, втративши свідомість. Медики нібито проводили всі необхідні реанімаційні заходи, але повернути до життя його не вдалося, тож лікарі офіційно констатували смерть.
Причини смерті поки що не називають.
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