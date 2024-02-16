У колонії помер так званий російський опозиціонер Олексій Навальний: що відомо

Про його смерть 16 лютого повідомили в РФ.

У російській колонії заявили про смерть ув’язненого Алєксєя Навального, якого називали опонентом Владіміра Путіна.

Про це повідомили в Федеральній службі виконання покарань РФ Ямало-Ненецького автономного округу. У колонії кажуть, що Навальний після прогулянки відчув себе погано, втративши свідомість. Медики нібито проводили всі необхідні реанімаційні заходи, але повернути до життя його не вдалося, тож лікарі офіційно констатували смерть.

Причини смерті поки що не називають.

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