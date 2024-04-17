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Жителям Дніпропетровщини кілька годин транслювали російські канали: що відомо

Сьогодні 18:00
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Жителям Дніпропетровщини кілька годин показували російські канали замість українських.

Новости Днепра про Жителям Дніпропетровщини кілька годин транслювали російські канали: що відомо

Примусову порцію російської пропаганди отримали жителі Дніпропетровщини. 17 квітня мешканці кількох районів області бачили замість українських каналів – російські.

Зокрема, жителі Межівської громади Дніпропетровщини розповіли, що протягом кількох годин по всіх каналах супутникового телебачення транслювався ефір російського телеканалу з президентом Путіним.

Раніше на цю проблему скаржилися жителі Марганця та Нікополя. 

У компанії-провайдера супутникового телебачення повідомили, що була здійснена російська атака на супутник Astra, тому спостерігалися збої в прийомі сигналу багатьох каналів, пише Суспільне. 

Цю проблему вирішували спільно з представниками кібербезпеки. 

Російське телебачення бачили не тільки на Дніпропетровщині, а в інших областях, які близько до лінії розмежування. Причина збою – вежа, розташована в Мелітополі. Оскільки її передавач налаштований на трансляцію російських телеканалів, сигнал пробивається за межі окупованих територій.

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Новости Днепра про Жителям Дніпропетровщини кілька годин транслювали російські канали: що відомоУкраїнська

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