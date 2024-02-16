На Яворницького у Дніпрі хочуть перетворити старовинний будинок на готель: як це буде

У Дніпрі планують реконструювати столітню будівлю на проспекті Яворницького.

У Дніпрі хочуть реконструювати історичний будинок на центральному проспекті. Мова йде про занедбану споруду за адресою Дмитра Яворницького, 28. Ще до війни будівлю збиралися привести до ладу. Спочатку в планах було перетворити її на ресторацію, але згодом архітектори переосмислили проєкт та вирішили розмістити сучасний готель.

Деталі проєкту розповіли самі архітектори на Facebook-сторінці Drozdov & Partners.

Будинок розташований на так званій “червоній лінії” проспекту Яворницького. Поруч з нею ресторан, а неподалік Університет митної справи та фінансів.

Наразі історична будівля початку 20 століття досить занедбана.

Архітектори обіцяють зберегти оригінальний фасад, який виходить на проспект, але планують прибудувати ще 3 та 4 поверхи до наявних двох, а у дворі за будинком, може вирости 5-поверхівка.

Основною метою рішення головного фасаду, який виходить на проспект Дмитра Яворницького, було витримати нейтральність нової частини й залишити акцент на існуючій будівлі початку ХХ століття. В ході реконструкції частину внутрішніх стін планується вилучити через незадовільний стан, також демонтуються прибудови радянських часів на задньому дворі та облаштується нова плоска покрівля, – пояснюють архітектори.

У планах розмістити на кожному з поверхів по 8 номерів.

Літні приміщення мають номери, орієнтовані на внутрішнє подвір’я, в той час, як в інших кімнатах, де це можливо, будуть влаштовані французькі балкони. Коридор, що веде до номерів, буде з вікном на кожному з поверхів, забезпечуючи природне освітлення.

Є:

Буде:

Наразі немає точних термінів, коли розпочнуться будівельні роботи, або коли проєкт остаточно планують втілити у життя.

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