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На Яворницького у Дніпрі хочуть перетворити старовинний будинок на готель: як це буде

Сьогодні 10:48
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У Дніпрі планують реконструювати столітню будівлю на проспекті Яворницького.

Новости Днепра про На Яворницького у Дніпрі хочуть перетворити старовинний будинок на готель: як це буде

У Дніпрі хочуть реконструювати історичний будинок на центральному проспекті. Мова йде про занедбану споруду за адресою Дмитра Яворницького, 28. Ще до війни будівлю збиралися привести до ладу. Спочатку в планах було перетворити її на ресторацію, але згодом архітектори переосмислили проєкт та вирішили розмістити сучасний готель.

Деталі проєкту розповіли самі архітектори на Facebook-сторінці Drozdov & Partners.

Будинок розташований на так званій “червоній лінії” проспекту Яворницького. Поруч з нею ресторан, а неподалік Університет митної справи та фінансів. 

Новости Днепра про На Яворницького у Дніпрі хочуть перетворити старовинний будинок на готель: як це буде

Наразі історична будівля початку 20 століття досить занедбана. 

Новости Днепра про На Яворницького у Дніпрі хочуть перетворити старовинний будинок на готель: як це буде

Архітектори обіцяють зберегти оригінальний фасад, який виходить на проспект, але планують прибудувати ще 3 та 4 поверхи до наявних двох, а у дворі за будинком, може вирости 5-поверхівка. 

Основною метою рішення головного фасаду, який виходить на проспект Дмитра Яворницького, було витримати нейтральність нової частини й залишити акцент на існуючій будівлі початку ХХ століття. В ході реконструкції частину внутрішніх стін планується вилучити через незадовільний стан, також демонтуються прибудови радянських часів на задньому дворі та облаштується нова плоска покрівля, – пояснюють архітектори.

У планах розмістити на кожному з поверхів по 8 номерів. 

Літні приміщення мають номери, орієнтовані на внутрішнє подвір’я, в той час, як в інших кімнатах, де це можливо, будуть влаштовані французькі балкони. Коридор, що веде до номерів, буде з вікном на кожному з поверхів, забезпечуючи природне освітлення.
 
Є:
 

Новости Днепра про На Яворницького у Дніпрі хочуть перетворити старовинний будинок на готель: як це буде

Новости Днепра про На Яворницького у Дніпрі хочуть перетворити старовинний будинок на готель: як це буде

Буде:

Новости Днепра про На Яворницького у Дніпрі хочуть перетворити старовинний будинок на готель: як це буде

Новости Днепра про На Яворницького у Дніпрі хочуть перетворити старовинний будинок на готель: як це буде

Новости Днепра про На Яворницького у Дніпрі хочуть перетворити старовинний будинок на готель: як це буде

Наразі немає точних термінів, коли розпочнуться будівельні роботи, або коли проєкт остаточно планують втілити у життя.

Новости Днепра про На Яворницького у Дніпрі хочуть перетворити старовинний будинок на готель: як це буде

Новости Днепра про На Яворницького у Дніпрі хочуть перетворити старовинний будинок на готель: як це буде

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Новости Днепра про На Яворницького у Дніпрі хочуть перетворити старовинний будинок на готель: як це будеУкраїнська

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