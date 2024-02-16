В Яворницкого в Днепре хотят превратить старинный дом в современную гостиницу: как это будет

В Днепре хотят реконструировать историческое здание на центральном проспекте. Речь идет о заброшенной постройке по адресу Дмитрия Яворницкого, 28. Еще до войны здание собирались привести в порядок. Сначала в планах было превратить его в ресторан, но впоследствии архитекторы переосмыслили проект и решили разместить современную гостиницу.
Детали проекта рассказали сами архитекторы на Facebook-странице Drozdov & Partners.
Дом расположен на так называемой «красной линии» проспекта Яворницкого. Рядом с ней ресторан, а неподалеку Университет таможенного дела и финансов.
Сейчас историческое здание начала 20 века довольно запущено.
Архитекторы обещают сохранить оригинальный фасад, который выходит на проспект, но планируют пристроить еще 3 и 4 этажа к имеющимся двум, а во дворе за домом может вырасти 5-этажка.
Основной целью решения главного фасада, выходящего на проспект Дмитрия Яворницкого, было выдержать нейтральность новой части и оставить акцент на существующем здании начала ХХ века. В ходе реконструкции часть внутренних стен планируется изъять из-за неудовлетворительного состояния, также демонтируются пристройки советских времен на заднем дворе и обустроится новая плоская кровля, — объясняют архитекторы.
В планах разместить на каждом этаже по 8 номеров.
Летние помещения имеют номера, ориентированные на внутренний двор, в то время как в других комнатах, где это возможно, будут устроены французские балконы. Коридор, ведущий к номерам, будет с окном на каждом этаже, обеспечивая естественное освещение.
Сейчас:
Будет:
Пока нет точных сроков, когда начнутся строительные работы, или когда проект окончательно планируют претворить в жизнь.
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