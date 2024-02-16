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Спортсмен із Дніпра здобув “срібло” на Чемпіонаті у Стамбулі

Сьогодні 07:00
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Спортсмен із Дніпра Олександр Онуфрієв здобув "срібло" на Чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій.

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Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що нещодавно у Стамбулі закінчився Чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF). На цих змаганнях вихованець дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №3 Олександр Онуфрієв виборов срібну нагороду із результатом 5.40 м у стрибках з жердиною!

Вітаємо із високим результатом!

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Нагадаємо, раніше ми писали, що легкоатлетка із Дніпра з рекордом турніру перемогла на міжнародних змаганнях у США.

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