На Дніпропетровщині у п’ятницю пролунають два гучних вибухи: деталі

Без паніки!

Сьогодні, 16 лютого, у Кривому Розі об 11:00 та 14:00 пролунають вибухи. Але причин для паніки немає – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район), а о 14:00 – плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив він.

Проте, будь ласка, уважно ставтеся до тривог!

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