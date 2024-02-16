Пройшов Іловайськ та пекло боїв за Донецький аеропорт: пішов із життя «кіборг» із Жовтих Вод Юрій Карнаухов

14 лютого після довготривалої хвороби перестало битися серце справжнього патріота, мужнього та безстрашного воїна, який пройшов Іловайськ та пекло боїв за Донецький аеропорт, Юрія Карнаухова. Чоловіку було 45 років.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Жовтоводської міської ради.

Юрій народився 29 червня 1978 року у російському місті Ленінськ-Кузнецький. Коли він ще був школярем, родина переїхала на батьківщину матері, до бабусі та дідуся в с. Володимирівка, що на Кіровоградщині. Тут уже Юрій і здобув середню освіту та свій перший трудовий досвід. Працював слюсарем в агрофірмі «П’ятихатська», далі були два роки строкової військової служби у військах протиповітряної оборони. Після армії Юрій влаштувався до державної служби охорони, потім – на «Восток-Руду».

Тяжка робота на шахті призвела до проблем зі здоров’ям та встановлення 2-ої групи інвалідності. Та попри це, у 2014 році чоловік добровільно прийшов до військкомату та став на захист України. Служив розвідником у 74-му окремому розвідбатальйоні, пройшов Іловайськ та пекельні бої за Донецький аеропорт, не раз потрапляв під ворожі обстріли, мав наскрізні кульові поранення та дві контузії. У 2015 році отримав статус учасника бойових дій.

Про проблеми зі здоров’ям та своє погане самопочуття нікому не говорив, не хотів підводити побратимів та керівництво. Та коли хвороба стала достатньо очевидною для оточуючих, Юрія демобілізували, – йдеться у повідомленні.

Воїна нагородили орденом «За мужність» III ступеня, медалями та подяками вищого військового керівництва.

Після повернення до цивільного життя захисник працював охоронником у «Comfy» та «ПриватБанку», виїздив на заробітки за кордон. У 2020 році захворів на Covid-19, мав тяжкий перебіг хвороби, довго лікувався у Дніпрі, отримав інвалідність 1-ої групи.

Недуг дуже ослабив чоловіка, тому останні півтора року він майже не вставав із ліжка. Та попри всі негаразди, Юрій дуже любив життя та всіма можливими способами боровся за нього. Пройшовши черговий етап лікування, мав їхати на операцію у м. Дніпро та, на жаль, 14 лютого його серце зупинилося, – додали у міській раді.

У Юрія залишилися мати, брат та син від першого шлюбу колишньої дружини, якого він усиновив та виховав як рідного.

Попрощаються з воїном 16 лютого у Жовтих Водах. Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна слава та пам’ять Герою!

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