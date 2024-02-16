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Аварійні роботи: у Дніпрі понад 20 вулиць відключили від водопостачання

Сьогодні 11:37
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Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про Аварійні роботи: у Дніпрі понад 20 вулиць відключили від водопостачання

Сьогодні, 16 лютого, у Дніпрі понад 20 вулиць та провулків відключили від водопостачання.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. Ю. Кондратюка, 120-260,
  • вул. Фронтова,
  • пров. Фронтовий,
  • вул. Весняна,
  • вул. Українських воїнів,
  • вул. Зернова,
  • вул. Галицька,
  • пров. Галицький,
  • вул. Відродження,
  • вул. Міська,
  • пров. Зенітний,
  • вул. Колективна,
  • пров. Курсовий,
  • вул. Кармалюка,
  • пров. Кленовий,
  • пров. Кутаїський,
  • вул. Гвоздична,
  • вул. Чорногірська,
  • вул. Можайського,
  • пров. Неманський,
  • вул. Кринична Балка.

Подачу води обіцяють відновити протягом дня!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 16 лютого подекуди вимкнуть електрику: де не буде світла.

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Новости Днепра про Аварійні роботи: у Дніпрі понад 20 вулиць відключили від водопостачанняУкраїнська

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