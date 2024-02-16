Аварійні роботи: у Дніпрі понад 20 вулиць відключили від водопостачання

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Сьогодні, 16 лютого, у Дніпрі понад 20 вулиць та провулків відключили від водопостачання.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

вул. Ю. Кондратюка, 120-260,

вул. Фронтова,

пров. Фронтовий,

вул. Весняна,

вул. Українських воїнів,

вул. Зернова,

вул. Галицька,

пров. Галицький,

вул. Відродження,

вул. Міська,

пров. Зенітний,

вул. Колективна,

пров. Курсовий,

вул. Кармалюка,

пров. Кленовий,

пров. Кутаїський,

вул. Гвоздична,

вул. Чорногірська,

вул. Можайського,

пров. Неманський,

вул. Кринична Балка.

Подачу води обіцяють відновити протягом дня!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 16 лютого подекуди вимкнуть електрику: де не буде світла.

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