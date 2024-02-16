На Дніпропетровщині літню жінку пограбували прямо на касі продуктового магазину

У Павлограді на Дніпропетровщині літню жінку пограбували на касі супермаркету.

У Тернівці поблизу Павлограда 13 лютого обікрали 66-річну жінку. Пенсіонерка скуплялася в одному із продуктових магазинів і вже була на касі, коли інші відвідувачка супермаркету зухвало вихопила з її рук гаманець та втекла. Це все сталося на очах свідків, які не встигли й зрозуміти, що відбулося.

Постраждала відразу звернулася до правоохоронців. Завдяки тому, що злочин потрапив на камери відеонагляду, поліціянтам вдалося досить швидко встановити особу грабіжниці.

Згодом спритну крадійку затримали. Нею виявилася місцева жителька, раніше засуджена за майнові злочини.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Їй загрожує від 7 до 10 років в’язниці.

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