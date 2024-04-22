Офіцера родом з Дніпропетровщини, який наказує обстрілювати рідну область, нагородили в РФ

Офіцера з українським корінням, який працює на РФ, дали нагороду за обстріли рідної Дніпропетровщини.

Ексдружина і діти Клименка живуть в Україні. Рідні тепер вже російського офіцера підтримують ЗСУ та потерпають від дій свого родича.

Володимир Путін нагородив представника ЗС РФ Вадима Клименка званням генерала за обстріл рідної для офіцера Дніпропетровської області.. Про це повідомили журналісти “Слідство.Інфо”.

З початком російського повномасштабного вторгнення на той час ще полковник Клименко очолив військову частину №09332, яка розташована у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області.

Саме Клименко наказує обстрілювати Дніпропетровщину, хоча за словами ЗМІ, тут донині продовжують проживати колишня дружина Клименка разом з двома неповнолітніми дітьми.

Клименко родом зі смт Просяна, що у Дніпропетровської області.

Офіцер представляв морську піхоту Чорноморського флоту, після чого проходив службу в 40-й окремій бригаді морської піхоти на Камчатці. Впродовж 2014-2015 років Клименко літав між Камчаткою, Москвою та окупованим Кримом. При цьому у його декларації за 2020 рік вказано 1,5 млн рублів доходу.

У 2022 році Клименко очолив російську 7-му військову базу в Гудауті (окупована Абхазія). Глава Кремля Володимир Путін у 2023 році підписав указ про присвоєння Клименкові звання генерала на знак визнання його військових досягнень.

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