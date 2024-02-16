В колонии скончался так называемый российский оппозиционер Алексей Навальный: что известно

О его смерти 16 февраля сообщили в РФ.

В российской колонии заявили о смерти заключенного Алексея Навального, которого называли оппонентом Владимира Путина.

Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний РФ Ямало-Ненецкого автономного округа.

В колонии говорят, что Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, потеряв сознание. Медики якобы проводили все необходимые реанимационные мероприятия, но вернуть к жизни его не удалось, так что врачи официально констатировали смерть.

Причины смерти пока не называются.