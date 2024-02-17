На Дніпропетровщині внаслідок ДТП постраждали двоє підлітків

Сьогодні біля Софіївки на Дніпропетровщині сталася ДТП, у якій постраждали двоє підлітків.

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої“.

За попередньою інформацією, на трасі водій Daewoo намагався повернути в напрямку Першотравневого.

Позаду Daewoo їхала фура, яку намагався на великій швидкості обігнати Geely. Під час обгону вантажівки на перехресті Geely влетів у Daewoo.

У Geely під час зіткнення перебувала сім’я з двома доньками.

Дівчат ушпиталили до лікарні, одна з них травмувала ногу, а інша — спину.

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