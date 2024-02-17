У Дніпрі на Антоновича під час пожежі отримав опіки чоловік

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився близько першої години ночі.
По прибуттю до місця виклику співробітники ДСНС встановили, що пожежа сталася в одній з квартир житлового будинку на трьох власників. Полум’я охопило дах та майно всередині на площі 70 кв. м, – сказано у повідомленні рятувальників.
На пожежі чоловік отримав опіки і був доставлений до лікарні. Вогонь вдалося локалізувати за півтори години.
Вчора ми повідомляли про те, що У Кам’янському з пожежі врятували жінку з інвалідністю.
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