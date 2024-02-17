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У Дніпрі на Антоновича під час пожежі отримав опіки чоловік

Сьогодні 10:34
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Сьогодні вночі на вулиці Володимира Антоновича Центрального району міста Дніпро сталася пожежа.

Новости Днепра про У Дніпрі на Антоновича під час пожежі отримав опіки чоловік

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився близько першої години ночі. 

По прибуттю до місця виклику співробітники ДСНС встановили, що пожежа сталася в одній з квартир житлового будинку на трьох власників. Полум’я охопило дах та майно всередині на площі 70 кв. м, – сказано у повідомленні рятувальників.

На пожежі чоловік отримав опіки і був доставлений до лікарні. Вогонь вдалося локалізувати за півтори години. 

Вчора ми повідомляли про те, що У Кам’янському з пожежі врятували жінку з інвалідністю.

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