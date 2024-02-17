У Дніпрі на Перемозі намагалися підпалити магазин Рошен

У Дніпрі на житловому масиву Перемога намагалися підпалити магазин Рошен.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

Такий вчинок правоохоронці зазвичай трактують за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Вчора ми повідомляли про те, що У Кам’янському з пожежі врятували жінку з інвалідністю.

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