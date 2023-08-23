Преследовал в течение года: в Кривом Роге мужчину осудили за психологическое насилие над мамой

В Кривом Роге осудили мужчину, который издевался над матерью.

Терновский суд Кривого Рога вынес приговор 33-летнему мужчине, который почти год издевался над своей матерью. Он постоянно преследовал женщину, публично ругался на нее матами и запугивал.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Первый случай задокументировали 30 сентября прошлого года, когда мужчина у себя дома начал ругаться на маму и запугивать ее, но на просьбу остановиться не отвечал. Женщина вызвала полицию, а затем криворожца признали виновным и привлекли к админответственности.

В конце ноября мужчина снова унижал честь матери, оскорблял нецензурной бранью и на замечания не реагировал, чем совершил психологическое насилие в семье.

В марте 2023 сын пришел на шахту, где работала его мама и начал публично ее обзывать.

7 марта 2023 года, примерно в 05:30, мужчина пришел к подъезду дома, где проживает его мать. Он знал, что в это время она идет на работу. Сын снова обзывал ее и потребовал деньги.

Из-за постоянных оскорблений сына, женщина психологически страдала и постоянно была в подавленном состоянии.

В ходе суда стало известно, что с марта подозреваемый состоит на учете у врача нарколога по поводу психических поведенческих расстройств вследствие употребления нескольких психоактивных веществ.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы за совершение домашнего насилия. Однако учитывая, что обвиняемый покаялся — судьи смягчили наказание, установив испытательный срок 1 год.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: