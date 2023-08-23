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  • Переслідував протягом року: у Кривому Розі чоловіка засудили за психологічне насилля над мамою

Переслідував протягом року: у Кривому Розі чоловіка засудили за психологічне насилля над мамою

Сьогодні 13:10
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У Кривому Розі засудили чоловіка, який знущався з матері.

Новости Днепра про Переслідував протягом року: у Кривому Розі чоловіка засудили за психологічне насилля над мамою

Тернівський суд Кривого Рогу виніс вирок 33-річному чоловіку, який майже рік знущався зі своєї мами. Він постійно переслідував жінку, публічно лаявся на неї матами та залякував. 

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Перший випадок задокументували торік 30 вересня, коли чоловік у себе вдома почав лаятися на маму та залякувати її, але на прохання зупинитися не відповідав. Жінка викликала поліцію, а згодом криворіжця визнали винним та притягнули до адмінвідповідальності. 

Наприкінці листопада чоловік знову принижував честь матері, ображав нецензурною лайкою та на зауваження не реагував, чим вчинив психологічне насилля в сім`ї.

У березні 2023 року син прийшов на шахту, де працювала його мама та почав публічно її обзивати. 

7 березня 2023 року, приблизно о 05:30 годині, чоловік прийшов до під’їзду дому, де мешкає його мати. Він знав, що в такий час вона йде на роботу. Син знову обзивав її та вимагав гроші. 

Через постійні образи сина, жінка психологічно страждала та постійно була в пригніченому стані. 

Під час суду стало відомо, що з березня підозрюваний перебуває на обліку у лікаря нарколога з приводу психічних поведінкових розладів внаслідок вживання декількох психоактивних речовин. 

Чоловік повністю визнав свою вину. Тож суд засудив його на 2 роки позбавлення волі за вчинення домашнього насильства. Проте враховуючи те, що обвинувачений покаявся – судді пом’якшили покарання, встановивши іспитовий строк 1 рік.

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