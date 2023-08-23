Військкоми отримають доступ до всіх державних реєстрів: що чекає на призовників

Українські Територіальні центри комплектування отримають доступ до всіх державних реєстрів вже цієї осені.

Таким чином Міноборони хоче провести цифровізацію ТЦК та спростити обмін інформацією між держструктурами. Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков.

У Міноборони сподіваються, що це спростить життя військовозобов’язаним українцям, які не будуть бродити по коридорах держустанов, щоб отримати той чи інший витяг та принести його до ТЦК.

Уже з середини осені ТЦК зможуть обмінюватися інформацією з державними реєстрами Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ та Державної прикордонної служби.

Наразі триває бюрократичний етап підготовки до впровадження цього нововведення.

Усі реєстри, які є, автоматично заходитимуть до бази, і в ТЦК кожен громадянин матиме менше приводів ходити коридорами, тільки коли безпосередньо необхідно там з’явитися, – зазначив Рєзніков.

Ймовірно, черг у ТЦК тепер стане менше.

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