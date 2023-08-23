Военнослужащие получат доступ ко всем государственным реестрам: что ждет призывников

Украинские Территориальные центры комплектования получат доступ ко всем государственным реестрам уже этой осенью.

Таким образом, Минобороны хочет провести цифровизацию ТЦК и упростить обмен информацией между госструктурами. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

В Минобороны надеются, что это упростит жизнь военнообязанным украинцам, которые не будут бродить по коридорам госучреждений, чтобы получить тот или иной документ и принести его в ТЦК.

Уже с середины осени ТЦК смогут обмениваться информацией с государственными реестрами Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел и Государственной пограничной службы.

В настоящее время идет бюрократический этап подготовки к внедрению этого нововведения.

Все реестры, которые есть, будут автоматически заходить в базу, и в ТЦК у каждого гражданина будет меньше поводов ходить по коридорам, только когда непосредственно необходимо там появиться, — отметил Резников.

Вероятно, очередей в ТЦК теперь станет меньше.

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