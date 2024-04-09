От 17 тысяч: военнообязанных хотят штрафовать за неуведомление об изменении адреса

Верховная Рада ужесточит административную ответственность за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности определил суммы штрафов при нарушении правил военного учета и мобилизации. В частности, военнообязанных могут штрафовать за неуведомление об изменении адреса.

Такой законопроект предлагают в ВР. Сумма составит от 17 до 25 тыс. грн. Не будут штрафовать в случае, если данные содержатся в реестре военнообязанных и Минобороны может получить их автоматически.

Кроме того, из закона убрали норму об уголовной ответственности за отказ от медицинского осмотра.

Оставят лишь изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые будут касаться ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Срок давности для ответственности за нарушение военного учета – год

В первой редакции предлагалось установить срок давности для привлечения за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в 3 года.

Ответственность за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации

Если гражданин не явится за повесткой в ТЦК или не обновит свои данные о реальном адресе в семидневный срок, сначала к нему применят штраф в указанной сумме – минимально 17 тысяч грн.

Однако, если данные содержащиеся в Реестре военнообязанных «Оберег» и Минобороны может их получить автоматически, то штраф, например, за то, что человек не обновил свои данные, и так есть в Реестре, налагаться не должен.

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