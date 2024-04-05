В Кривом Роге водитель Lexus врезался в Nissan, а затем напал на пенсионера и журналиста

В Кривом Роге виновник ДТП избил дедушку и препятствовал работе журналиста.
Как сообщили в Нацполиции, 33-летний мужчина на Lexus въехал в Nissan, из-за чего между водителями возник конфликт. Житель города решил решить его с помощью драки и бросился на 74-летнего мужчину, ударив его несколько раз кулаками. Последнего забрала в больницу скорая.
После чего у нападавшего возник конфликт с журналистом одного из местных изданий, пытавшегося зафиксировать инцидент. Водитель стал препятствовать работе СМИ.
Как уточнили в прокуратуре, журналист местного онлайн-медиа снимал последствия ДТП, но водитель выбил мобильный телефон из его рук.
На место вызвали патрульных.
Против водителя Lexus открыли сразу три уголовных производства:
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
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