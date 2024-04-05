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  • У Кривому Розі водій Lexus врізався у Nissan, а потім напав на пенсіонера та журналіста

У Кривому Розі водій Lexus врізався у Nissan, а потім напав на пенсіонера та журналіста

Сьогодні 17:21
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У Кривому Розі водій, який спричинив ДТП, напав на дідуся та перешкоджав роботі журналіста.

Новости Днепра про У Кривому Розі водій Lexus врізався у Nissan, а потім напав на пенсіонера та журналіста

У Кривому Розі винуватець ДТП побив дідуся та перешкоджав роботі журналіста.

Як повідомили в Нацполіції, 33-річний чоловік на Lexus в’їхав у Nissan, через що між водіями виник конфлікт. Містянин вирішив розв’язати його за допомогою бійки й кинувся на 74-річного чоловіка, вдаривши його кілька разів кулаками. Останнього забрала до лікарні швидка.

Після чого у нападника виник конфлікт з журналістом одного з місцевих видань, який намагався зафіксувати інцидент. Керманич став перешкоджати роботі ЗМІ.

Як уточнили в прокуратурі, журналіст місцевого онлайн-медіа знімав наслідки ДТП, але водій вибив мобільний телефон з його рук.

На місце викликали патрульних.

Проти водія Lexus відкрили відразу три кримінальні провадження:

  • порушення правил дорожнього руху
  • хуліганство
  • перешкоджання журналістській діяльності

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Новости Днепра про У Кривому Розі водій Lexus врізався у Nissan, а потім напав на пенсіонера та журналіста

Новости Днепра про У Кривому Розі водій Lexus врізався у Nissan, а потім напав на пенсіонера та журналіста

Нагадаємо, у Дніпрі підліток заради відео накинувся на перехожого. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі водій Lexus врізався у Nissan, а потім напав на пенсіонера та журналістаУкраїнська

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