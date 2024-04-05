У Кривому Розі водій Lexus врізався у Nissan, а потім напав на пенсіонера та журналіста

У Кривому Розі винуватець ДТП побив дідуся та перешкоджав роботі журналіста.
Як повідомили в Нацполіції, 33-річний чоловік на Lexus в’їхав у Nissan, через що між водіями виник конфлікт. Містянин вирішив розв’язати його за допомогою бійки й кинувся на 74-річного чоловіка, вдаривши його кілька разів кулаками. Останнього забрала до лікарні швидка.
Після чого у нападника виник конфлікт з журналістом одного з місцевих видань, який намагався зафіксувати інцидент. Керманич став перешкоджати роботі ЗМІ.
Як уточнили в прокуратурі, журналіст місцевого онлайн-медіа знімав наслідки ДТП, але водій вибив мобільний телефон з його рук.
На місце викликали патрульних.
Проти водія Lexus відкрили відразу три кримінальні провадження:
Обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Дніпрі підліток заради відео накинувся на перехожого.
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