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  • Вдарив ногою по голові: у Дніпрі підліток заради відео накинувся на перехожого

Вдарив ногою по голові: у Дніпрі підліток заради відео накинувся на перехожого

Сьогодні 16:37
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У Дніпрі хлопець побив перехожого на вулиці.

Новости Днепра про Вдарив ногою по голові: у Дніпрі підліток заради відео накинувся на перехожого

Днями у соцмережах опублікували відео, на якому хлопець на камеру б’є чоловіка на вулиці. На кадрах, які розповсюджували у мережі видно, що перехожий лежить на тротуарі, а юнак у масці підходить до нього та гамселить ногою по голові. 

Знущання з чоловіка знімали на камеру друзі юнака. 

4 квітня в соціальних мережах стало поширюватись відео на якому зафільмовано як невідомий хлопець бʼє по обличчю чоловіка. Правоохоронці зафіксували подію та розпочали перевірку викладеної інформації в мережі, – йдеться у повідомленні поліції. 

Правоохоронці розшукали хлопця з відео. Ним виявився 13-річний підліток. Працівники поліції поговорили з малолітнім про недопущення аналогічних випадків у майбутньому, а матері хлопця наголосили про належне виконання батьківських обовʼязків. 

За дії хлопця на матір неповнолітнього склали адміністративний протокол. Їй загрожує штраф. Працівники поліції направлять протокол до суду на розгляд та прийняття рішення.
 
Шановні батьки, спілкуйтеся з дітьми і пояснюйте про відповідність та наслідки, які можуть наставати від їх дій, – наголошують правоохоронці. 

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Новости Днепра про Вдарив ногою по голові: у Дніпрі підліток заради відео накинувся на перехожогоУкраїнська

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