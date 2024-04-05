Вдарив ногою по голові: у Дніпрі підліток заради відео накинувся на перехожого

Днями у соцмережах опублікували відео, на якому хлопець на камеру б’є чоловіка на вулиці. На кадрах, які розповсюджували у мережі видно, що перехожий лежить на тротуарі, а юнак у масці підходить до нього та гамселить ногою по голові.
Знущання з чоловіка знімали на камеру друзі юнака.
4 квітня в соціальних мережах стало поширюватись відео на якому зафільмовано як невідомий хлопець бʼє по обличчю чоловіка. Правоохоронці зафіксували подію та розпочали перевірку викладеної інформації в мережі, – йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці розшукали хлопця з відео. Ним виявився 13-річний підліток. Працівники поліції поговорили з малолітнім про недопущення аналогічних випадків у майбутньому, а матері хлопця наголосили про належне виконання батьківських обовʼязків.
Шановні батьки, спілкуйтеся з дітьми і пояснюйте про відповідність та наслідки, які можуть наставати від їх дій, – наголошують правоохоронці.
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