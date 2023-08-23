Воював з перших днів: у бою за Україну загинув 45-річний солдат з Дніпропетровщини

Вічна слава!

19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу н. п. Урожайне Донецької області загинув солдат Національної гвардії України Роман Логвін. Йому було всього 45 років.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.

У лютому 2022 року Романа мобілізували до лав Національної гвардії України.

У нього залишилися мати та сестра.

Нехай Господь допоможе пережити біль непоправної втрати! Низько схиляю голову перед мужністю Воїна. Вічні слава, пам’ять і шана Герою! – додав Олег Гапіч.

Попрощаються з воїном сьогодні об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. С. Слісаренка, 34, м. Кам’янське).

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника!

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