Воевал с первых дней: в бою за Украину погиб 45-летний солдат с Днепропетровщины

19 августа 2023 года во время выполнения боевого задания возле н. п. Урожайное Донецкой области погиб солдат Национальной гвардии Украины Роман Логвин. Ему было всего 45 лет.
Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.
В феврале 2022 года Романа мобилизовали в ряды Национальной гвардии Украины.
У него осталась мать и сестра.
Низко склоняю голову перед мужеством Воина. Вечные слава, память и уважение Герою! – добавил Олег Гапич.
Попрощаются с воином сегодня в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул. С. Слисаренко, 34, г. Каменское).
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника!
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