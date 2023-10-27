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  • Предателя Украины из Днепра Олега Царева могли «подстрелить» в собственном доме в Крыму

Предателя Украины из Днепра Олега Царева могли «подстрелить» в собственном доме в Крыму

Сегодня 11:33
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Предателя Украины Олега Царева могли ранить в собственном доме Крыма.

Новости Днепра про Предателя Украины из Днепра Олега Царева могли

Утром 27 октября ряд так называемых российских СМИ и телеграм-каналов начал выть о «ЧП» у дома предателя Украины Олега Царева. По информации пропагандистов, ночью возле него заметили несколько машин полиции и скорую.

На видео, которое появилось в сети, и которое, вероятно, сняли возле локации, де живет Царев, видна куча людей и полиции. Предварительно коллаборанта нашли в собственном доме с ножевыми ранениями. Также известно, что Царев не отвечает на звонки.

Более официальной информации не из российских источников мало. В частности, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что Царева ранили из пистолета. Об этом сообщают «украинские глаза» в оккупированном Крыму.

А вот журналист Денис Казанский заподозрил, что ночью Царев стал жертвой бытовухи. И это было не покушение на его жизнь, а случайность.

Чаленко сообщает, что Царева «подрезали» в его собственном доме. Никакой официальной информации пока нет. Значит точно бытовое преступление. Видимо, какая-то пьяная ссора, которую пытались скрыть, – прокомментировал сообщение Чаленко Казанский

Новости Днепра про Предателя Украины из Днепра Олега Царева могли

О состоянии Царева известно мало. Есть надежда, что ранения серьезные, впрочем, ждем развития событий.

Напомним, Олег Царев — пророссийский политик из Днепра, позже сбежавший в РФ и живущий в оккупированном Крыму. В начале вторжения предателя заметили в Украине вместе российскими военными, захватывавшими Херсонщину. Тогда Царев в фейсбуке обратился к Александру Вилкулу с предложением сдать Кривой Рог, впрочем, его публично «послали» за русским кораблем. После этого предатель Украины появлялся только на российских каналах, где говорил о неудачах армии РФ.

В декабре 2022 года в Днепре был задержан брат Олег Царев, готовивший теракты на территории Днепропетровщины.

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