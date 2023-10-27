Предателя Украины из Днепра Олега Царева могли «подстрелить» в собственном доме в Крыму

Утром 27 октября ряд так называемых российских СМИ и телеграм-каналов начал выть о «ЧП» у дома предателя Украины Олега Царева. По информации пропагандистов, ночью возле него заметили несколько машин полиции и скорую.
На видео, которое появилось в сети, и которое, вероятно, сняли возле локации, де живет Царев, видна куча людей и полиции. Предварительно коллаборанта нашли в собственном доме с ножевыми ранениями. Также известно, что Царев не отвечает на звонки.
Более официальной информации не из российских источников мало. В частности, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что Царева ранили из пистолета. Об этом сообщают «украинские глаза» в оккупированном Крыму.
А вот журналист Денис Казанский заподозрил, что ночью Царев стал жертвой бытовухи. И это было не покушение на его жизнь, а случайность.
Чаленко сообщает, что Царева «подрезали» в его собственном доме. Никакой официальной информации пока нет. Значит точно бытовое преступление. Видимо, какая-то пьяная ссора, которую пытались скрыть, – прокомментировал сообщение Чаленко Казанский
О состоянии Царева известно мало. Есть надежда, что ранения серьезные, впрочем, ждем развития событий.
Напомним, Олег Царев — пророссийский политик из Днепра, позже сбежавший в РФ и живущий в оккупированном Крыму. В начале вторжения предателя заметили в Украине вместе российскими военными, захватывавшими Херсонщину. Тогда Царев в фейсбуке обратился к Александру Вилкулу с предложением сдать Кривой Рог, впрочем, его публично «послали» за русским кораблем. После этого предатель Украины появлялся только на российских каналах, где говорил о неудачах армии РФ.
В декабре 2022 года в Днепре был задержан брат Олег Царев, готовивший теракты на территории Днепропетровщины.
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