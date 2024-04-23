Житель Днепра информировал генштаб вс рф о расположении объектов критической инфраструктуры: решение суда

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
По данным следствия, в июне 2022 года водитель одного из коммунальных предприятий города Днепр, имея антиукраинскую позицию, добровольно согласился на сотрудничество с сотрудником главного управления генштаба вс рф. Мужчина собирал информацию о местах расположения радиолокационных станций, блокпостов теробороны, объектов критической инфраструктуры, в частности, тяговых и электроподстанций АО «Укрзализныци» на территории области.
Осужденный передавал врагу точные координаты местонахождения указанных объектов через мессенджер Telegram.
В январе 2023 года предатель получил указание от куратора о передаче данных о расположении военного объекта. Однако правоохранители задержали мужчину и помешали ему осуществить сбор информации в пользу государства-агрессора, — говорится в сообщении.
По публичному обвинению Днепропетровской областной прокуратуры мужчина признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.
Читайте также:
Автор:
Полиция Полтавщины разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю Марину Чижевич.
Информация еще уточняется.
В Украине продолжается процесс деколонизации и демокунизации.
Артефакты, которым 8000 лет пытались переправить из Кривого Рога в…
Для профилактики рака груди и других заболеваний женщинам рекомендуется ежегодно делать процедуру маммографии. В Украине сделать ее можно бесплатно.
Полиция Полтавщины разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю Марину Чижевич.
Парк Глобы в Екатеринославе был основан в XVIII когда в свое имение в нижней части города переехал отставной есаул козацького войска Лазарь Глоба. После его смерти имение было продано сначала суконной фабрики, а потом было отдано в казенное владение и…
Информация еще уточняется.
Полезная информация!
В Днепре третий год не будут открывать официальные пляжи.
Снять дом в Днепре можно в среднем за 10 тыс грн, но есть варианты от 2 до 16 тыс грн в месяц. Дополнительно придется оплачивать также коммунальные услуги. Часто в дворах таких домов есть возможность ставить авто или обустроить небольшой…
В Украине продолжается процесс деколонизации и демокунизации.
Артефакты, которым 8000 лет пытались переправить из Кривого Рога в США в посылке.
В сети показали фото Соборной площади, когда на ней еще сажали огороды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!