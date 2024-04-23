Житель Днепра информировал генштаб вс рф о расположении объектов критической инфраструктуры: решение суда

Житель Днепра, который информировал генштаб вс рф о местонахождении радиолокационных станций и объектов критической инфраструктуры, приговорен к 15 годам за решеткой.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

По данным следствия, в июне 2022 года водитель одного из коммунальных предприятий города Днепр, имея антиукраинскую позицию, добровольно согласился на сотрудничество с сотрудником главного управления генштаба вс рф. Мужчина собирал информацию о местах расположения радиолокационных станций, блокпостов теробороны, объектов критической инфраструктуры, в частности, тяговых и электроподстанций АО «Укрзализныци» на территории области.

Осужденный передавал врагу точные координаты местонахождения указанных объектов через мессенджер Telegram.

В январе 2023 года предатель получил указание от куратора о передаче данных о расположении военного объекта. Однако правоохранители задержали мужчину и помешали ему осуществить сбор информации в пользу государства-агрессора, — говорится в сообщении.

По публичному обвинению Днепропетровской областной прокуратуры мужчина признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

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