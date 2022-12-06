Готував теракти у Дніпрі та області: брат Царьова проситься на обмін до РФ

Як повідомили в СБУ Дніпропетровської області, суд довів вину брата нардепа-зрадника Царьова, який готував теракти в Дніпрі та області.

Його затримали в травні під час спецоперації в Дніпрі. За даними слідства, він отримав завдання від ворожих спецслужб та мав підготувати теракти на Дніпропетровщині. Зокрема, він мав організувати вибухи на стратегічних об’єктах.

За це йому обіцяли крісло очільника окупаційної адміністрації Дніпропетровщини, якщо б регіон захопили.

Але плани зрадника не вдалися і колаборанта затримали співробітники СБУ. Наразі брата Царьова засудили до 5 років позбавлення волі, але він звернувся до свого родича, щоб той посприяв його обміну на українських військових.