Зрадника України із Дніпра Олега Царьова могли “підрізати” у власному будинку в Криму

Зрадника України Олега Царьова могли поранити у власному будинку в Криму.

Зранку 27 жовтня низка так званих російських ЗМІ та телеграм-каналів почала волати про “ЧП” біля будинку зрадника України Олега Царьова. За інформацією пропагандистів, вночі біля його будинку помітили декілька машин поліції та швидку.

На відео, яке з’явилося в мережі, і яке ймовірно зняли біля будинку Царьова, видно купу людей та поліції. Попередньо, колаборанта знайшли у власному будинку з ножовими пораненнями. Також відомо, що Царьов не відповідає на дзвінки.

Більш офіційної інформації не з російських джерел мало. Зокрема, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що Царьова поранили з пістолета. Про це повідомляє “українські очі” в окупованому Криму.

А ось журналіст Денис Казанський запідозрив, що уночі Царьов став жертвою “битовухи”. І це був не замах на його життя, а випадковість.

Чаленко повідомляє, що Царьова “підрізали” у його власному будинку. Жодної офіційної інформації поки що немає. Значить точно побутовий злочин. Мабуть, якась п’яна сварка, яку намагалися приховати, – прокоментував повідомлення Чаленка Казанський.

Про стан Царьова відомо мало. Є надія, що поранення серйозні, втім, чекаємо розвитку подій.

Нагадаємо, Олег Царьов – проросійський політик з Дніпра, який пізніше втік до РФ та живе в окупованому Криму. На початку вторгнення зрадника помітили в Україні разом російськими військовими, які захоплювали Херсонщину. Тоді Царьов у фейсбуці звернувся до Олександра Вілкула з пропозицією здати Кривий Ріг, втім, його публічно “послали” за руським кораблем. Після цього зрадник України з’являвся тільки на російських каналах, де нив про невдачі армії РФ.

У грудні 2022 року в Дніпрі затримали брата Олега Царьова, який готував теракти на території Дніпропетровщини.

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