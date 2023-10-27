7 днів, щоб покинути країну: мешканка Павлограда має проблеми через громадянство РФ

Мешканку Павлограда, яка живе в Україні вже 18 років, виганяють із країни, бо вона має російське громадянство.

Ольга Яцевська стверджує, що їй анулювали посвідку на проживання в Україні, бо дівчина має російське громадянство. Дівчина живе у Павлограді 18 років, навчалася в університеті Дніпра та вийшла заміж. Втім, нещодавно, коли вона звернулася до Міграційної служби, їх не видали новий дозвіл на проживання в країні.

Зараз Міграційна служба примушує дівчину покинути територію України протягом 7 днів. Ольга записала відео, на якому розповіла свою історію, пише видання Pavlograd.dp.ua.

Ольга каже, що раніше жила в Україні за посвідками, які були видані на підставі навчання та шлюбу з громадянином України.

Мені було відмовлено в отриманні посвідки та видано рішення про анулювання посвідки. Також було прописано, що в мене є 7 днів, щоб покинути країну. Я звернулася до Міграційної служби, щоб отримати тимчасовий прихисток, в чому мені відмовили, — розповідає Ольга Яцевська.

Дівчина подала в суд на Міграційну службу і виграла. Але програла в апеляційному суді. Далі збирається подати до Верховного Суду.

Сергій, чоловік Ольги, не вважає, що його дружині треба покидати країну. Попри те, що вона має російське громадянство, Ольга тривалий час живе в Україні, знає мову і родичів тут.

Хлопець вважає, що користі від депортації Ольги не буде. На думку Сергія, його дружина працює в Україні, платить податки та таким чином приносить користь країні.

Сергій стверджує, що їхні права порушують. За його словами, Міграційна служба вимагає, щоб дівчина виїхала, отримала візу і заїхала назад.

У них по документах це виглядає дуже просто, але насправді це не просто, це цілий ряд складнощів, багато нюансів і підводних каменів, — вважає Сергій.

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