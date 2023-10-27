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Сьогодні мешканці Дніпра можуть написати радіодиктант національної єдності: коли та як

Сьогодні 09:35
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Щороку в День української писемності тисячі українців приєднуються до Національного радіодиктанту. Ця традиція існує з 2000 року.

Новости Днепра про Сьогодні мешканці Дніпра можуть написати радіодиктант національної єдності: коли та як

Цьогоріч радіодиктант буде проведено в п’ятницю, 27 жовтня, об 11:00. Раніше його проводили 9 листопада – в день церковної пам’яті Нестора Літописця. Але з переходом ПЦУ на новий церковний календар дата змістилася.

Назва радіодиктанту-2023 – «Дороги України». Авторкою тексту є українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко, а читатиме його Олексій Гнатковський – актор театру та кіно, який зіграв Івана Довбуша у фільмі «Довбуш».

Щоб долучитися до радіодиктанту, потрібно об 11:00 за київським часом увімкнути одну з платформ:

Організатори пропонують усім охочим відправити написаний диктант на перевірку. Для цього необхідно:

  • надіслати паперового листа за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001 (важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 29 жовтня);
  • сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 30 жовтня на електронну адресу [email protected].

У понеділок 30 жовтня об 11:00 за Києвом опублікують правильний текст радіодиктанту, за яким кожен зможе перевірити себе. Відразу після перевірки всіх робіт оголосять переможців – зазвичай це відбувається протягом 2 місяців.

Долучайтеся! 

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Новости Днепра про Сьогодні мешканці Дніпра можуть написати радіодиктант національної єдності: коли та якУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні мешканці Дніпра можуть написати радіодиктант національної єдності: коли та якРусский

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