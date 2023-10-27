Сьогодні мешканці Дніпра можуть написати радіодиктант національної єдності: коли та як

Цьогоріч радіодиктант буде проведено в п’ятницю, 27 жовтня, об 11:00. Раніше його проводили 9 листопада – в день церковної пам’яті Нестора Літописця. Але з переходом ПЦУ на новий церковний календар дата змістилася.
Назва радіодиктанту-2023 – «Дороги України». Авторкою тексту є українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко, а читатиме його Олексій Гнатковський – актор театру та кіно, який зіграв Івана Довбуша у фільмі «Довбуш».
Щоб долучитися до радіодиктанту, потрібно об 11:00 за київським часом увімкнути одну з платформ:
Організатори пропонують усім охочим відправити написаний диктант на перевірку. Для цього необхідно:
У понеділок 30 жовтня об 11:00 за Києвом опублікують правильний текст радіодиктанту, за яким кожен зможе перевірити себе. Відразу після перевірки всіх робіт оголосять переможців – зазвичай це відбувається протягом 2 місяців.
Долучайтеся!
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