Водій з Дніпропетровщини вигадав “зухвалий план”, щоб перевезти ухилянтів за кордон

45-річному чоловіку вже повідомили про підозру.

У жовтні 2023 року 45-річний водій з Дніпропетровщини намагався незаконно переправити через кордон військовозобов’язаних чоловіків на одному із пунктів пропуску Львівщини.

Щоб пасажирам не довелось проходити митний контроль, він вигадав “зухвалий план”: сказав пасажирам сховатись за останнім рядом сидінь автомобіля або ж переміститися у багажне відділення через спеціально виготовлену дверку до нього. Усе залежало від того, що прикордонники вирішать оглянути.

Але фігурант не передбачив, що сховки можна перевірити одночасно. Таким чином прикордонники виявили та затримали утікачів.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

45-річному водієві повідомили про підозру за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

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