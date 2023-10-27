Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Водій з Дніпропетровщини вигадав “зухвалий план”, щоб перевезти ухилянтів за кордон

Водій з Дніпропетровщини вигадав “зухвалий план”, щоб перевезти ухилянтів за кордон

Сьогодні 07:15
просмотров

45-річному чоловіку вже повідомили про підозру.

Новости Днепра про Водій з Дніпропетровщини вигадав “зухвалий план”, щоб перевезти ухилянтів за кордон

У жовтні 2023 року 45-річний водій з Дніпропетровщини намагався незаконно переправити через кордон військовозобов’язаних чоловіків на одному із пунктів пропуску Львівщини.

Щоб пасажирам не довелось проходити митний контроль, він вигадав “зухвалий план”: сказав пасажирам сховатись за останнім рядом сидінь автомобіля або ж переміститися у багажне відділення через спеціально виготовлену дверку до нього. Усе залежало від того, що прикордонники вирішать оглянути.

Але фігурант не передбачив, що сховки можна перевірити одночасно. Таким чином прикордонники виявили та затримали утікачів.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

45-річному водієві повідомили про підозру за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Новости Днепра про Водій з Дніпропетровщини вигадав “зухвалий план”, щоб перевезти ухилянтів за кордон

Новости Днепра про Водій з Дніпропетровщини вигадав “зухвалий план”, щоб перевезти ухилянтів за кордон

Читайте також:

Новости Днепра про Водій з Дніпропетровщини вигадав “зухвалий план”, щоб перевезти ухилянтів за кордонУкраїнська Новости Днепра про Водій з Дніпропетровщини вигадав “зухвалий план”, щоб перевезти ухилянтів за кордонРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Адмінів телеграм-каналу, які за гроші робили “білі квитки”, викрили на Дніпропетровщині
Новини Дніпра
Сьогодні 20:10
Адмінів телеграм-каналу, які за гроші робили “білі квитки”, викрили на Дніпропетровщині

Адміни каналу пропонували повний спектр послуг: від оформлення документів до…

На Дніпропетровщині командир-фінансист та офіцер-юрист завдали військовій частині 500 тис збитів
Новини Дніпра
Сьогодні 18:42
На Дніпропетровщині командир-фінансист та офіцер-юрист завдали військовій частині 500 тис збитів

Через службову недбалість двох офіцерів військова частина понесла 500 тисяч…

У Кривому Розі собаки покусали дитину: це вже не вперше
Новини Дніпра
Сьогодні 18:11
У Кривому Розі собаки покусали дитину: це вже не вперше

Сталося це вчора, 26 жовтня, близько 18:00.

Криворізький “дядя Фьодор”: юнака, який зник вчора, знайшли у Нікополі з кицькою в руках
Новини Дніпра
Сьогодні 17:55
Криворізький “дядя Фьодор”: юнака, який зник вчора, знайшли у Нікополі з кицькою в руках

Хлопця, який зник у Кривому Розі, знайшли на вокзалі у…

Наверх