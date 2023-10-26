Жінка напала з ножем на підлітка в маршрутці “Дніпро-Запоріжжя”

Моторошна історія сталася у маршрутці, яка їхала за маршрутом Дніпро - Запоріжжя.

24-річна пасажирка маршрутки Дніпро – Запоріжжя зненацька накинулася з ножем на 15-річного підлітка, який їхав разом з нею. Вона вдарила його по обличчю. Відомо, що нападниця та постраждалий один одного не знають.

На місце викликали швидку та поліцію. У хлопця розрізана надбрівна дуга. Підліток отримує необхідну допомогу.

Жінку затримали слідчі. Наразі не відомо, чому вона накинулася на хлопця. Мотив злочину з’ясовує запорізька поліція.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань як замах на спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Правоохоронці призначать судово-медичну експертизу, яка визначить остаточну кваліфікацію. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури.

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