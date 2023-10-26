Жінка напала з ножем на підлітка в маршрутці “Дніпро-Запоріжжя”

24-річна пасажирка маршрутки Дніпро – Запоріжжя зненацька накинулася з ножем на 15-річного підлітка, який їхав разом з нею. Вона вдарила його по обличчю. Відомо, що нападниця та постраждалий один одного не знають.
На місце викликали швидку та поліцію. У хлопця розрізана надбрівна дуга. Підліток отримує необхідну допомогу.
Жінку затримали слідчі. Наразі не відомо, чому вона накинулася на хлопця. Мотив злочину з’ясовує запорізька поліція.
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